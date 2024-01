Sanremo 2024, Ramazzotti, Giorgia e Cinquetti sul palco dell'Ariston per celebrare tre brani storici del festival

Continuano gli annunci su Sanremo 2024. In occasione dell'anteprima degli ascolti dei brani in gara, Amadeus ha comunicato oggi che sul palco dell'Ariston verranno celebrati gli anniversari di tre canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana 30, 40 e 60 anni dopo: "E poi" di Giorgia, "Terra Promessa" di Eros Ramazzotti e "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti.

Sanremo 2024, Russell Crowe ospite giovedì 8 febbraio. Il messaggio dell'attore: «Italia, al mio segnale scatenate l'inferno». E Fiorello scherza: «Viene a spese sue»

L'annuncio

A poco meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo, continuano ad arrivare annunci di ospiti da parte di Amadeus.

Dopo quello di Russell Crowe, presente sul palco dell'Ariston giovedì 8 febbraio, il conduttore ne ha dato un altro, questa volta a carattere "musicale". In occasione dell'anteprima degli ascolti dei brani in gara ai giornalisti, Amadeus ha infatti annunciato che quest'anno il Festival di Sanremo celebrerà gli anniversari di tre canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana, 30, 40 e 60 anni dopo. Mercoledì 7 febbraio Giorgia canterà "E poi", presentata a Sanremo trenta anni fa, nel 1994; giovedì 8 febbraio sul palco dell'Ariston sarà la volta di Eros Ramazzotti con "Terra Promessa", la canzone che quarant'anni fa lo ha visto vincitore nella categoria Nuove Proposte; infine, nella serata finale di sabato 10 febbraio, Gigliola Cinquetti salirà sul palco con "Non ho l'età", con la quale ha vinto il Festival sessanta anni fa, nel 1964.