Festival di Sanremo 2024, svelati i prezzi dei biglietti: quanto costa vedere la finale?

Venerdì 12 Gennaio 2024, 10:29

Il 23 gennaio, a partire dalle 9.00 e fino a esaurimento delle disponibilità, sarà possibile acquistare i biglietti per le cinque serate Festival di Sanremo 2024. Le performance canore si svolgeranno dal martedì 6 febbraio, data della prima serata, a sabato 10 febbraio, serata finale. Ogni persona potrà acquistare al massimo due ticket, i costi dei biglietti variano a seconda della posizione in sala e del giorno scelto. Ecco a quanto ammontano. Foto: Ufficio Stampa RAI/Kikapress - Musica: Korben



Leggi anche: -- SANREMO 2024: CHI SONO I BIG IN GARA E QUALI I TITOLI DELLE CANZONI? L’ELENCO COMPLETO