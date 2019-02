Sanremo 2019, Bisio-Raffaele: la coppia comica che non ha potuto far ridere

Ieri, poche ore prima dell'ultimo atto di quest'edizione numero 69, Virginia Raffaele si è lasciata un po' andare. E ha finalmente detto la sua: «Ho cercato di mettermi al servizio del ruolo, personalizzandolo e punteggiandolo a mio gusto, pur rispettando il concorso, la gara, il ritmo delle serate. Sono stata chiamata per la conduzione, ho giocato e ho rischiato: spero di aver portato a termine il mio compito». Insomma, com'era giusto che facesse, l'attrice romana ha rispettato le indicazioni di Baglioni, e della Rai, rinunciando alle sue apprezzatissime parodie. Ricordate quelle di Carla Fracci, Donatella Versace, Belen Rodriguez? E Malika Ayane e Patty Pravo di ieri? Bene. Paragonatele a quello che abbiamo visto in questi giorni. Non vi sembra il caso? Vabbè.

Sanremo 2019, Mahmood vince a sorpresa: le giurie ribaltano il televoto. Bufera social: «Voto politico»



Poco prima anche Claudio Bisio aveva fatto altrettanto, raccontando come si era sentito con i foggiani Pio e Amedeo, due che il Festival l'hanno vinto in pochi minuti: «Quando ho visto il loro pezzo, ho provato invidia per la libertà che io non mi sono dato». Spontaneo chiedersi, allora, perché arruolare due comici e non metterli in condizione di far ridere senza freni e paletti. Visto che si è fatto un gran parlare di giovani, poi, la Rai di Fabrizio Salini - uomo di prodotto - nel 2020 potrebbe finalmente dar spazio a un direttore meno âgée. Baglioni è stato straordinario, due mandati possono bastare. Perché insistere? Cambiare fa bene. Vale per tutti, anche per i giornalisti che il Festival lo raccontano: li avete visti in tv? Sono sempre gli stessi. Dicono, o non dicono, sempre le stesse cose.



