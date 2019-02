Ultimo sbotta con i giornalisti: «Me l'avete tirata, avete rotto il ca....»

Ultimo doveva arrivare primo. Almeno queste erano le previsioni fin dall'inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo. E così era anche ieri nella serata finale, fino a pochi minuti dalla decretazione del vincitore. Invece il ragazzo romano di San Basilio è stato surclassato a sorpresa da Mahmood, italo- egiziano. E forse, complici anche stanchezza e delusione, Ultimo non l'ha presa proprio benissimo.

Sanremo 2019, Salvini twitta: «Mah... avrei scelto Ultimo»

Chiuso il Festival il cantante, che l'anno scorso vinse la categoria giovani, ha sbottato coni giornalisti in conferenza stampa: «Me l'avete tirata, avete rotto. Io non ho mai avuto la pretesa di vincere. Al contrario di quanto avete sempre scritto voi giornalisti, tirandomela. Io me so grattato, ma non è servito». E poi ci è andato giù pesante: «Avete solo questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto - è sbottato di fronte alle provocazioni - Troverete sempre qualcosa da ridire a quello che dico. Sono contento per Mahmood».



Poi ha spiegato con più serenità il suo punto di vista: «Io punto all'eccellenza, quindi è normale che ci sono rimasto male. E' normale che se una persona si crea aspettative e poi non le realizza non è contento. La mia vittoria sono i live e le persone che si riconoscono in quello che scrivo».



Per lui tifava anche Matteo Salvini che con un tweet ha espresso la sua delusione per il verdetto: «Se piaccio a Salvini? - risponde Ultimo - Io scrivo canzoni e, nel momento in cui le scrivo, non sono più mie. Quindi se le apprezza Salvini o un muratore a me non cambia niente».

Ma il secondo posto di Ultimo non è stata l'unica sorpresa nella finale. La figuraccia peggiore forse l'ha fatta per Joe Bastianich e non solo per il cappello che portava in teatro (qualcuno gli spieghi che non è educazione indossare un copricapo al chiuso).

Lo chef, che faceva parte della giuria d'onore, direttamente dall’Ariston ha twittato un invito a sostenere i Negrita. Chissà se tra sé e sé avrà commentato ‘’muoro’’.

Anna Tatangelo ha chiuso tra le lacrime la sua esibizione all'Ariston . Bella, elegante e con un gran voce si è dimostrata vera più che mai. L'emozione l'ha tradita negli ultimi passaggi de "Le nostre anime di notte", brano che parla della difficoltà di ricostruire un amore in crisi.

Lei stessa ha commentato su Instagram: «Ci sono delle emzoioni che non puoi controllare, stasera cantare sul palco mi ha riportato a quando partecipai a 15 anni». In molti, in realtà, hanno collegato il testo della canzone ai momenti difficili vissuti con il compagno, Gigi D'Alessio, con il quale ora è tornata la serenità. Viva l'amore.