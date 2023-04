Rudy Zerbi, chi è: biografia, età, moglie, lite con Lorella Cuccarini: l'insegnante di canto di Amici ospite a Verissimo

Professore di canto ad Amici, ma con un lungo trascorso da disc jockey e conduttore radiofonico. Rodolfo "Rudy" Zerbi oggi è stato ospite a Verissimo, insieme alla sua "collega" allo show di Maria De Filippi, Alessandra Celentano. Puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30.

Tra gli altri ospiti di Silvia Toffanin, l'arcivescovo padre Georg Gänswein, la cantante Patty Pravo e l'ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. Ma chi è dunque Rudy Zerbi?

Chi è Rudy Zerbi: biografia e carriera

Rodolfo Zerbi nasce il 3 febbraio 1969 a Lodi. Oggi ha quindi 54 anni. All'età di 3 anni si trasferisce a Santa Margherita Ligure, località dove i suoi familiari gestiscono un albergo. Qui, durante gli anni della scuola, diventa disc jockey della discoteca "Covo di Nord Est".

Si laurea all’Università Statale di Milano in Giurisprudenza, ma non prosegue la carriera in quella direzione. Il suo futuro è la radio. Si mette in luce come speaker di Radio 101 per poi passare, nel 2006, a Mai dire Sanremo con la Gialappa’s Band.

Fino al 2010 lavora per l’etichetta discografica Sony Music arrivando a ricoprire anche la carica di Presidente e Amministratore delegato. Durante questi anni ha occasione di lavorare ai progetti di artisti come Mina, Ornella Vanoni, Renato Zero e Gianni Morandi.

Nel 2002 debutta in televisione come giurato del talent di Italia 1 Operazione Trionfo. Ma quando nel 2009 la società effettua dei tagli al personale, deve abbandonare il suo impiego.

Entra così a far parte della squadra di Amici, il talent show in onda su Canale 5, in qualità di professore di canto. Lo stesso anno è nella giuria del talent show di Italia 1 "Italia’s got talent", a cui partecipa per le successive cinque edizioni.

Nel 2012 partecipa al programma di Gerry Scotti "The winner is" e nello stesso anno compare ancora al fianco di Maria De Filippi come opinionista in Uomini e Donne Trono Over.

Nel 2013 ritorna in radio con il programma di Radio Deejay Megajay. Un anno più tardi, nel 2014, appare fra i giurati del talent "Tu sì que vales", in onda il sabato sera su Canale 5.

Vita privata

Nella vita Rudy ha dato alla luce quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La sua prima moglie è stata Simona, dalla quale ha avuto Tommaso e Luca. La seconda storia d’amore importante è stata con Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi: dall’unione è nato Edoardo.

L’ultima compagna è stata Maria Soledad Temporini, i due hanno avuto un bimbo di nome Leo. Quest'ultimo ha rischiato di morire assieme all'ex compagna a soli sette mesi, a causa del distacco della placenta: mamma e figlio avevano dovuto quindi subire un’operazione d’urgenza.

Poi il dj ha mantenuto per molto tempo un grande riserbo sulla sua vita privata. Ma proprio nell'ultima puntata di Verissimo, il conduttore radiofonico ha ammesso: «Dopo quattro anni ricomincio a sentire le farfalle nello stomaco».

La lite con Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno avuto un battibecco nel corso della puntata serale di Amici di sabato 18 marzo.

Lo showgirl ha criticato Zerbi per uno dei commenti fatti su NDG, definito dal dj un "imbucato": «Qui dentro non ci sono "imbucati. Tutti i ragazzi che sono qui hanno preso una media dell'8. Non insultare la tua intelligenza, hai detto una cosa proprio sbagliata e il problema sei tu, perché tu puoi criticare i ragazzi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnata il serale che è un imbucato, considerando che la settimana scorsa non eri sicuro dei tuoi e non sapevi se portarli al serale. Quindi o menti prima o menti dopo», le parole agguerrite della maestra di canto.

«Stai parlando da persona che non sa prendersi le sue responsabilità. Io fino all'ultimo momento ho ragionato su chi portare con me al serale. Molto facile fare questi ragionamenti quando durante tutto l'anno non si prende una decisione e non si manda a casa nessuno», la replica del conduttore radiofonico.

Poi i due si sono scambiati altre frecciate. Cuccarini ha accusato Zerbi di essere poco coerente e lui le ha risposto: «Stai un po' rosicando».