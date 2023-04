Padre Georg Gänswein, età, biografia, gli scontri con Papa Francesco, Fiorello e Crozza: l'arcivescovo ospite oggi a Verissimo

É uno dei personaggi più discusssi di tutto il mondo cattolico e di recente è salito alla ribalta delle cronache per uno screzio avuto con sua santità, Papa Francesco. Padre Georg Gänswein, arcivescovo tedesco, potrebbe rivelare qualche retroscena in più questo pomeriggio, quando si presenterà come ospite nel salotto di Verissimo, varietà di Mediaset in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30.

Tra gli altri ospiti della conduttrice Silvia Toffanin, ci saranno anche l'ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, la cantante Patty Pravo e i super professori di “Amici”, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma chi è dunque padre Georg Gänswein?