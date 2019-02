Mara Venier è pazza di Mahmood: lui canta Soldi a Domenica In, la smorfia sexy notata dai fan

Mahmood è il primo ospite di Domenica In della puntata del 24 febbraio . Il vincitore di Sanremo 2019 è stato accolto con entusiasmo da Mara Venier, che non ha nascosto il suo apprezzamento nei confronti del giovane cantante già immediatamente dopo il Festival, durante la puntata speciale di Domenica In dall'Ariston.

Mahmood ha cantato "Soldi" (due volte) e Mara Venier si è scatenata sulle note della hit del cantante milanese. Sui social non è passata inosservata una smorfia della zia Mara, che ha tirato fuori la lingua imitando un gesto sensuale prontamente trasformato in meme dai telespettatori. Ovviamente Mara Venier scherza e sa mettere a proprio agio il suo ospite, senza neanche nominare la polemica politica seguita alla vittoria di Mahmood a Sanremo.



- Mara che fa cantare due volte Soldi

- Mara che sponsorizza l'instore a Napoli

- Mara che non fa nemmeno un accenno alle stupide polemiche di Sanremo

- Mara che fa il selfie con Mahmood

La prima vera intervista fatta a Mahmood. Grazie zia Mara, sei certezza. #DomenicaIn — mari (@amaricord) 24 febbraio 2019

Immancabile il selfie con il cantante e la condivisione in diretta su Domenica In.



Chi sei su Instagram?

Mahmoodworld

Io sono Mara linietta Venier

✈️✈️✈️#DomenicaIn pic.twitter.com/Y827mPlIFL — Cordəlia (@_minaerva) 24 febbraio 2019

