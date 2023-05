In onda su Rai 1 la nuova serie «Vivere non è un gioco da ragazzi» con Claudio Bisio e Stefano Fresi

Dopo il successo della serie targata Rai Fiction «Mare fuori» arriva un'altra sceneggiato dedicato ai giovani e intitolato «Vivere non è un gioco da ragazzi», tratta dal libro di Fabio Bonifacci «Il giro della verità». Protagonisti da stasera su Rai 1 Claudio Bisio, Stefano Fresi, Matilde Benedusi e Riccardo De Rinaldis Santorelli, in una emozionante storia ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni della serie

Nel primo episodio della serata viene presentato il protagonista, Lele, un bravo ragazzo di 17 anni che frequenta un rinomato liceo a Bologna. Vive in periferia e la sua famiglia ha forti difficoltà economiche: nonostante ciò, grazie alla sua umiltà, riesce a fare colpo su Serena, decidendo di iniziare a spacciare droga per poter mantenere la relazione. Ma la situazione si mette subito male. Attenzione, semi-spoiler: Nell’episodio successivo Lele comincia a sperimentare grossi sensi di colpa per quanto accaduto.

La polizia sembra essere sulle sue tracce e anche gli spacciatori a cui fa capo cominciano a dargli problemi. Il ragazzo, per provare a prevenire ulteriori guai alle persone a lui care, decide quindi di allontanarsi da tutti, dal suo migliore amico e dai suoi genitori.

Il cast

Claudio Bisio e Stefano Fresi sono i nomi altisonanti del cast di Vivere non è un gioco da ragazzi. L’ex presentatore di Zelig interpreta Saguatti, un poliziotto dai modi di agire un po’ particolari. Stefano Fresi veste invece i panni di Marco, il padre del protagonista.

La storia ruota attorno a due bravissimi e giovani attori: Riccardo De Rinaldis Santorelli è Lele, innamorato di Serena (Matilde Benedusi).

"Ho scoperto da poco che l'hanno messa su Raiplay. Io non so entrarci."



Tra gli altri giovanissimi interpreti Pietro De Nova, Alessia Cosmo, Luca Geminiani, Simone Baldasseroni e Tommaso Donadoni. Quest’ultimo interpreta Miro, compagno di classe di Lele che muore dopo aver assunto una pasticca di droga.