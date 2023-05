Amici 22, vince il ballerino Mattia Zenzola: «Mi sembra un sogno». Battuta a sorpresa la favoritissima Angelina

Ha ribaltato i pronostici che davano per favorita Angelina Mango e si è preso la sua rivincita: lo scorso anno Mattia Zenzola era stato costretto ad abbandonare il talent a causa di un infortunio, ieri sera il 19enne ballerino ha sollevato a sorpresa il trofeo del vincitore di Amici 22, trionfando al termine della lunga maratona della finale condotta da Maria De Filippi in diretta su Canale 5. Barese, specializzato in danza latino americana, il ballerino al momento della proclamazione è scoppiato in lacrime: «Mi sembra un sogno. Ma è davvero mia?», ha detto, indicando la coppa. «Sono contentissima per te: finalmente dopo due anni sei riuscito a coronare il tuo sogno», lo ha abbracciato la conduttrice.

Mattia Zenzola vince Amici 22, la finale

Già prima di aggiudicarsi il titolo di vincitore assoluto aveva vinto il circuito danza battendo la collega Isobel Kinnear, 19 anni come lui.

Nel testa a testa finale ha avuto la meglio su Angelina, figlia del grande Mango e dell’ex voce dei Matia Bazar Laura Valente, favoritissima alla vigilia: la cantante, che in compenso si è aggiudicata il premio della critica e quello delle radio, aveva a sua volta vinto il circuito canto eliminando il collega Wax, vero nome Matteo Lucido, classe 2003.

Il televoto

A proclamare il nome del vincitore il pubblico tramite il televoto: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, i giudici del talent, si sono limitati ad assistere alle esibizioni, così come i professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Arisa e Emanuel Lo. Ora per Mattia Zenzola e gli altri finalisti inizia la vera sfida: resistere anche quando il successo televisivo svanirà. Angelina ancor prima di entrare ad Amici aveva pubblicato nel 2020 l’album Monolocale ed era stata presa sotto la sua ala protettiva da Tiziano Ferro. Ora è nel roster de LaTarma, l’agenzia di Marta Donà, già al fianco di Marco Mengoni e Alessandro Cattelan: il 19 maggio uscirà l’album Voglia di vivere, già primo su Amazon. Il suo disco, così come quello di Wax, usciranno per la 21co, l’etichetta gestita da Gabriele Costanzo (figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo). Quello di Wax, vero nome Matteo Lucido, milanese classe 2003, arriverà il 26 maggio: si intitola semplicemente Wax.

Da Roberto Bolle

Mattia Zenzola ora è atteso da Roberto Bolle in Piazza Duomo a Milano: l’étoile lo ha invitato come ospite al suo OnDance, dal 7 al 10 settembre. Già partiti i casting per la prossima edizione di Amici, al via proprio a settembre.