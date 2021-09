Raffaella Fico scomparsa al Gf vip, cosa è successo durante il gioco del nascondino: «Se la sono persa»

Mercoledì 15 Settembre 2021, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 12:10

Raffaella Fico scomparsa al Gf vip, ecco cosa è successo durante il gioco del nascondino. Mentre tutti erano alle prese con il gioco, la concorrente più chiacchierata della prima puntata è stata dimenticata dal resto del gruppo: «Se la sono persa». Come avrà reagito? La casa del Grande Fratello comincia ad animarsi grazie alle personalità dei concorrenti, ma non tutto va come sperato...

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Funday" from Bensound.com

