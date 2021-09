Gf Vip, ecco chi sono i concorrenti e perché sono diventati "famosi": curiosità e "curriculum"

Lunedì 13 Settembre 2021, 20:53

Alfonso Signori lo ha dichiarato a gran voce: questo anno per la sesta edizione del Gf Vip ha puntato tutto sul cast e voleva solo un personaggio non proprio famoso. Ora a meno di due ore dall'inizio del reality show vediamo chi saranno i 22 "vip" che entreranno nella casa più spiata del mondo. Dalle principesse agli sportivi, passando anche per influencer ballerine e modelle. Tutti ex: ex ballerini, ex cantanti, ex calciatori, ex fidanzati eh sì c'è anche chi è entrato per merito... quello di essere diventato ex fidanzato dopo aver tradito «la donna della sua vita» (così la definiva) in diretta tv in un altro reality. Non si è proprio fatto mancar nulla Signorini per il Grande Fratello Vip 2021.

Ma capiamo insieme cosa hanno fatto nella vita i 22 protagonisti scelti per entrare al Gf Vip.

Dopo che la soap opera Centrovetrine ha visto chiudersi definitivamente le serrande del centro commerciale nel 2016 Signorini ha riacceso i riflettori su due ex attori (tra Centovetrine e Vivere) e ha chiamato i più belli di quel cast: Alex Belli e Daniele Silvestri. Il primo più famoso per le sue turbolente storie d'amore e le querele a lui destinate che per le sue capacità teatrali, il secondo dopo la soap si è ritirato in Brianza per produrre birra artigianale.

Non potevano mancare certo due bellissime influencer: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. La prima dopo essere stata scelta da un tronista di Maria de Filippi, ha solamente partecipato a Pechino Express. Sophie invece nasce a Uomini e Donne ma diventa poi "famosa" proprio in questi mesi (sarà un caso) per aver un'amicizia speiale con Fabrizio Corona. Le due ovviamente si odiano, un caso anche questo che entrambe siano state scelte, chissà cosa accadrà, speriamo non si tirino i capelli altrimenti le extension potrebbero rimetterci.

Poi c'è Raffaella Fico, lei cosa ha fatto? Gf e poi.... ha avuto un figlio da Mario Balotelli.

Dopo le scene di Enzo Paolo Turci che all'Isola dei famosi ha lasciato il programma in lacrime, perchè troppo duro per lui, da stasera ci penserà la moglie a dimostrargli come essere uomini. Carmen Russo, ex ballerina e showgirl ormai diventata professionista dei reality show, non si è fatta mancare neanche il Gf Vip.

Un altro noto, ma solo per essere il figlio di Patrizia Mirigliani (e soprattutto per la denuncia che la madre ha fatto nei suoi confronti) è Nicola Pisu.

Francesca Cipriani, la donna che pur di essere ricordata dal pubblico del piccolo schermo si è sottoposta a più interventi chirurgici che esami scolastici, Ainett Stephens, showgirl venezuelana che ha condotto diversi programmi in Italia e che ora deve però rilanciare la propria carriera per non finire nel dimenticatoio.

E dopo Maria Teresa Ruta e le sue scenette con la figlia Guenda ora tocca ad Amedeo Goria, ex giornalista e ex marito della Ruta, raccontare la sua versione della loro love story. Ora manca solo il figlio dei due, che per ora pare ancora voler rimanere lontano dai riflettori.

Andrea Casalino, ex corteggiatore a Uomini e Donne. Ex su ex: Manila Nazzaro, conduttrice tv ed ex Miss Italia già concorrente di Temptation Island insieme all'amore della vita Lorenzo Amoruso - e siamo certi che anche al Grande Fratello Vip 6 si parlerà con lei di amore, matrimonio, difficoltà nella loro relazione, felicità, lacrime e chi più ne ha più ne metta - Katia Ricciarelli, ex cantante lirica e ex di Pippo Baudo, Giucas Casella, il David Copperfield di termini Imerense che manco più l'illusionista fa, Miriana Trevisan, ex ragazza di "Non è la Rai" e ex di Pago.

Gli ex sportivi sportivi: Manuel Bortuzzo, atleta coinvolto in una sparatoria anni fa e ora in sedia a rotelle, e Aldo Montano, medaglia olimpica nella scherma e grande appassionato dello showbiz famoso per le liason amorose. L'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con la propensione per il fashion di lusso: inutile dire che tra le sue ex ci sono volti noti dello star system. A Samy Youssef invece la qualifica di "bello, bellissimo e con una storia tristissima alle spalle". Il trio di principesse etiopi Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, giusto per non farsi parlar dietro. Poi c'è l'icona di stile: Jo Squillo, chi non la ricorda per il suo duetto con sabrina Salerno in Siamo Donne?

E poi c'è l'unico che Signorini ha voluto come non proprio "vip" (perchè il cast è fatto solo di famosissimi): Tommaso Eletti, diventato vip per la sua presenza (discutibile a dir poco) a Temptation Island.