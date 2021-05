Quarto Grado-Le Storie, Denise Pipitone e Ciro Grillo protagonisti della puntata di stasera su Rete 4

Quarto Grado - le Storie, il programma tv d'informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna questa sera su Rete 4 per parlare del caso di Denise Pipitone e delle segnalazioni inedite che aprono nuove piste sulla sua scomparsa e di quello su Ciro Grillo e sulle corrispondenze e contraddizioni nelle testimonianze.

Denise Pipitone

Il programma si occuperà della bambina sparita dall’androne di casa sua all’età di quattro anni, il primo settembre del 2004, a Mazara del Vallo. Da allora su quella tragica mattina si sono accumulati dubbi e ombre. Le ricerche non si sono mai fermate ma anzi con gli ultimi fatti, primo fra tutti il barlume di speranza accesosi e spentosi subito dopo con la possibile, poi rivelatasi inesistente, corrispondenza con una ragazza ospite di un programma russo, l'attenzione sulla scomparsa di Denise si è di nuovo imposta con prepotenza. E nuove segnalazioni potrebbero aprire piste inesplorate. La speranza, per la famiglia di Denise, è quella di non aver perso troppo tempo, e inutilmente, in tutti questi anni.

Siamo entrati nella casa dove viveva Anna Corona, quando Denise è scomparsa #Quartogrado pic.twitter.com/cVZ08vWfYA — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 14, 2021

Ciro Grillo

Al centro della puntata anche il caso di Ciro Grillo, figlio del politico, comico e attore Beppe Grillo, accusato di violenza sessuale insieme a tre amici, da una ragazza italo-norvegese di 19 anni. Un giallo nel giallo, dove le testimonianze dei quattro giovani coinvolti hanno punti in comune, ma anche contraddizioni e dove una chat di gruppo potrebbe peggiorare la loro posizione. Da una parte la loro versione e, nel senso opposto, il racconto della ragazza. Una vicenda intricata, torbida e delicata.

