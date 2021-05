Pomeriggio 5 chiude, Barbara d'Urso piange in diretta: «Mi emoziono come una deficiente»

Ieri è stata l'ultima puntata in vista dell'estate per il salotto pomeridiano di Canale 5. Pomeriggio 5 torna a settembre e la D'urso si commuove in diretta: «Mi emoziono come una deficiente...».

Nel corso della puntata, tantissimi gli ospiti ma una cosa strana è accadutata duranze lo spazio dedicato alla chirurgia plastica. Tra i medici estetici e dottori c'era in collegamento anche Alessandro Gualdi, assiduo frequentatore della poltrona di Barbara D'Urso. Durante il dibattito però vicino al professore appare una bimba. La conduttrice, a cui non sfugge nulla, incredula blocca l'intervista e chiede a Gualdi: ««È spuntata una bimba, chi è?». Il medico spiega tutto: «Ti voleva salutare...». E la bimba saluta in camera la conduttrice.

Il programma riprende e si arriva al gran finale. Barbara D'Urso congeda i suoi ospiti e ringrazia "con il cuore" tutto lo staff di Pomeriggio 5. Poi commossa saluta il pubblico: «Ci vediamo i primi giorni di settembre. Grazie per questa fortunata 14esima edizione. Mi emoziono sempre come una deficiente... A settembre».

