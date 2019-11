Paola Turci a Domenica In: «Spaventavo gli uomini, poi ho accettato le mie cicatrici»

Paola Turci si racconta a Domenica In. Ospite di Mara Venier, la cantante ripercorre i terribili momenti dell'incidente che la coinvolse nel 1993: «All'epoca c'era già il cellulare e mi sono distratta mentre guidavo sulla Salerno-Reggio Calabria, perché aspettavo una telefonata di mio padre. Me la sono vista davvero brutta, ma quel giorno sono rinata: dopo quell'episodio, ci ho messo tanto tempo a ritrovare la serenità e la sicurezza in me stessa».

In un'intervista a La Stampa nei giorni scorsi ha raccontato: «Prima mi facevo mille scrupoli, soprattutto con gli uomini. Pensavo di essere sbagliata, di dover essere più dolce altrimenti li spaventavo. Ma io lo sono sempre stata. Se l’uomo si spaventa il problema è il suo, non il mio. La chiave di volta è stata la mia insofferenza nel nascondermi dopo l’incidente, facendo finta di non farlo. A un certo punto ho mollato, ho imparato ad accettare me e le mie cicatrici».

La cantante, alla viglia del nuovo tour, indossa un abito verde, dello stesso colore di quello di Mara Venier. «Il tour è sempre emozionante, ogni volta è come la prima e mi preparo sempre con lo stesso spirito», spiega la cantante, che poi ha l'opportunità di rivedere la clip di un Sanremo '89, in cui giovanissima vinse tra gli artisti emergenti. In quell'edizione, Mia Martini si esibì con Almeno tu nell'universo, un brano che per l'occasione viene interpretato in studio da Paola Turci. «Non canto mai questa canzone, ma mi è sempre rimasta nel cuore: eravamo con Sanremo in the world, c'eravamo tutti e io stavo sempre lì ad ascoltare Mia Martini, non mi stancava mai» - racconta la cantante - «Mimì mi manca tantissimo, così come la sua voce, è indimenticabile e la porto sempre nel cuore».

