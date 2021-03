Paola Caruso a Domenica Live: «Il mio nuovo fidanzato è un pugile professionista»

Paola Caruso è intervenuta a Domenica Live ospite di Barbara D'Urso per presentare il suo nuovo fidanzato, dopo essere stata laciata dal padre di suo figlio. Puglie professionista con una mano contusa, presenta con orgoglio il suo nuovo compagno: «Ieri ha combattuto e ha vinto. Lui è Dario Socci, pugile professionista, che ieri ha avuto un match contro un pugile italo giamaicano».

APPROFONDIMENTI PERSONE Paola Caruso COVID19 Paola Caruso, boom di critiche per la foto del figlio piccolo con la... IL PERSONAGGIO Francesca Cipriani, rischio setticemia dopo l'ultima operazione... TELEVISIONE Niccolò Zenga a Domenica Live: «Ecco cosa è... TELEVISIONE Simona Izzo a Domenica Live: «Io, dalle nozze con Venditti...

"Le ho mandato un messaggio su Instagram e lei non mi ha risposto"

Livello sentimentale: Dario Socci durante il corteggiamento di Paola Caruso ❤️#DomenicaLive pic.twitter.com/YJObDDsGN7 — Domenica Live (@domenicalive) March 28, 2021

«Conoscevo il suo passato, ci siamo conosciuti su Instagram, ma lei non mi ha risposto inizialmente quando le ho scritto in privato» commenta Socci a cui replica la Caruso: «Erano due anni che stavo da sola, non gli ho risposto. Avevo chiuso con gli uomini. Poi ho lavorato per un suo amico e mi sono ritrovata Dario lì, e ci siamo conosciuti dal vivo. Il primo bacio in auto, dove andiamo con le zone rosse? Dal 2019 non baciavo un uomo. Ci siamo visti due volte e alla terza mi ha riaccompagnata sotto casa e mi ha baciata».

Replica Socci: «L'idea dei pugili sfacciati mi fa sorridere, fuori dal ring sono una persona timida. Sul ring ritrovo me stessa, ma con Paola sono ancora timido, ci siamo visti poco, cinque sei volte. Per me è più facile combattere che fare tutto il resto».

Finalmente Paola trova la serenità

Paola Caruso è finalmente felice e tre metri sopra il cielo, ma ancora non riesce a seguire gli incontri del suo compagno dal vivo: «Mi piacerebbe vederlo e vivere con lui l'emozione sul ring, ma ho timore nel vederlo soffrire. Mi ha chiamato subito per tranquillizarmi e per dirmi che aveva vinto».

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA