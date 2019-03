Ornella Vanoni show a Domenica In, ma poi svela: «Prendo antidepressivi ogni giorno»

Ornella Vanoni non smette mai di stupire. Nonostante i quasi 85 anni, la cantante milanese continua a spiccare per intelligenza, ironia e sensibilità. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la Vanoni ha fatto prima divertire e poi commuovere i telespettatori del salottino pomeridiano di Rai 1. La cantante ha fatto letteralmente irruzione in studio durante l'intermezzo musicale dedicato a Ballando con le Stelle, mettendosi a danzare con i ballerini della trasmissione di Milly Carlucci.

Successivamente, a tu per tu con Mara Venier, ha parlato con grande coraggio e dignità della sua depressione: «È la malattia peggiore perché non si vede, la gente non capisce che stai male. Sono sempre stata una persona solare e malinconica, ma quando la malinconia prende il sopravvento arriva la depressione e si può guarire solo con i farmaci». La Vanoni ha spiegato: «Il mio psichiatra ha detto “finché vive deve prendere i farmaci perché è borderline, se va giù ci vuole una gru per ritirarla su e non so se ci riesco”. E quindi prendo psicofarmaci ogni giorno, per essere una persona normale».

Ornella Vanoni vive con consapevolezza e intelligenza questo suo nuovo momento televisivo: «Posso essere solare, anche stupida, invecchiando si diventa come bambini, liberi di dire quello che vuoi. Oggi sono più felice di quando ero giovane, sono serena e contenta di quello che ho fatto nella vita».

