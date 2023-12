Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 20 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Da «People from Cecchetto», il documentario sul produttore discografico in onda su Rai 1, alla Coppa Italia su Canale 5, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, spazio anche all'attualità con «Chi l'ha visto?» e «Fuori dal coro», al cinema, con «La banda dei Babbi Natali» e «Habemus papam», e agli show, con «Cash or Trash Chi offre dipiù?».

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 20 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.