GF, Massimiliano Varrese nel mirino: battuta di cattivo gusto a Vittorio. Squalifica in vista?

Mercoledì 20 Dicembre 2023, 09:01

Massimiliano Varrese rischia la squalifica al Grande Fratello per una battuta di cattivo gusto pronunciata nei confronti di uno dei concorrenti più bersagliati di questa edizione del reality show di Casa Mediaset: Vittorio Menozzi. Ma cosa avrà mai detto l'attore nei suoi confronti? Quale sarà stata la frase che ha fatto arrabbiare il popolo dei telespettatori così tanto da chiedere a gran voce l'eliminazione del guru?



