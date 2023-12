Un posto al sole, le anticipazioni del 20 dicembre: Roberto e Marina pronti a sbarazzarsi definitivamente di Ida

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 20 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni di oggi

Roberto e Marina sono pronti a sbarazzarsi di Ida, abbandonandola in Polonia senza Tommaso.

Un piano subdolo, che i due sembrano voler seguire fino in fondo. La donna si illuderà di tornare a casa e di rivedere Diego, non immaginando quello che i Ferri stanno organizzando. Nel frattempo Giancarlo, dopo aver saputo che Silvia si è infastidita per la decisione di Michele di non partecipare alle spese del matrimonio di Rossella, inizia a criticare il Saviani e a intromettersi negli affari privati della sua figliastra. Un fatto, questo, che farà infuriare Michele. Ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Infine, la verità su Samuel e Micaela sta per uscire allo scoperto, e la prima a scoprirla sarà Serena. La donna capirà finalmente perché Mariella è così furiosa con una delle sue sorelle gemelle e stavolta potrebbe decidere di non schierarsi dalla parte della sua famiglia ma di prendere le difese dell’Altieri.