Nicole e Carlo, la coppia di Uomini e Donne ospite al programma Verissimo per la prima volta

Domenica 21 maggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Per l’occasione, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto degli ospiti davvero speciali, si tratta del cast di Amici 22.

Verissimo: ospiti e anticipazioni

Domenica 14 maggio 2023, si è chiusa la stagione di Verissimo. Da questa settimana il talk show di Canale 5 proseguirà, il sabato e la domenica con «Verissimo: Le storie».

La storia di Santinelli e Mancini

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini hanno lasciato Uomini e Donne insieme e le cose sembrano andare più che bene.

A differenza della coppia già "scoppiata" di Luca Daffrè e Alessandra Somensi, infatti, tra i due sembrerebbe essere amore vero. Dopo il gran finale del Uomini e Donne, infatti, la coppia si è raccontata in una lunga intervista al magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, parlando di una storia che va a gonfie vele: "Non ci siamo staccati un secondo! Pian piano iniziamo a realizzare quello che è successo e siamo sempre più felici".

Nicole e Carlo sono innamorati e procedono spediti: Nicole ha già presentato l’ex corteggiatore alla sua famiglia ("Gli ho già fatto conoscere le persone più importanti per me") e Carlo ha intenzione di fare altrettanto ("Devo presentarla a tutti. I primi saranno certamente mia madre, mio padre e il mio migliore amico. Spero possa avvenire al più presto"). E non solo: vista la situazione idilliaca, la neonata coppia starebbe addirittura già pensando alla convivenza ("Abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile (…) ora Carlo è qui a casa mia da qualche giorno"). Come spiegato da Carlo Alberto, nei piani futuri ci sarebbe l’idea di risolvere così la questione della distanza: "Per adesso cercheremo di venirci incontro, alternandoci: qualche volta andrò io a Roma, altre volte salirà lei a Ravenna. Visto quanto stiamo bene insieme ho anche iniziato a pensare di vivere con lei".