Nadia Toffa, le iene Viviani, Golia e Roma si emozionano in studio: «È passato ancora troppo poco tempo...»

Nadia Toffa continua a essere un punto di riferimento per le Iene. Questa sera Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma non sono riusciti a nascondere la loro commozione. In conduzione della puntata di oggi, si sono emozionati nel ricordare la loro collega morta lo scorso 13 agosto in seguito a una lunga malattia. «È passato ancora troppo poco tempo. L'atmosfera qui in studio è che non sia ancora cambiato nulla, come se lei ci fosse», dice Matteo Viviani.

«Perché per noi Nadia era anche scherzare in camerino, mangiare un pezzo di pizza - aggiunge Giulio Golia - Noi questa emozione ce la porteremo ancora per un bel po' di tempo. Non abbiamo perso solo una grande professionista, ma una grande amica». Infine è Filippo Roma a lasciare un messaggio: «Abbiamo avuto la fortuna di viverla. Ma la cosa bella è che il nostro dolore è il vostro dolore. In un momento così difficile questa cosa ci rende meno tristi».



