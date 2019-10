Ilary Blasi e Nadia Toffa, la moglie di Totti rompe il silenzio sui social dopo l'assenza

Ilary Blasi rompe il silenzio dopo la criticata assenza al programma tributo a Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene. I social la avevano infatti aspramente attaccata perché non era presente tra le 100 Iene che avevano reso omaggio all'inviata scomparsa nella puntata di questa settimana.

«Polemiche infondate - secondo la redazione, che ha risposto all'Adnkronos - Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati».

Assente anche Teo Mammucari, impegnato con le registrazioni di Tu sì que vales, mentre Ilary Blasi si trovava a Londra e solo un giorno fa ha pubblicato una foto con la didascalia "Back Home".

