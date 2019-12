Nadia Toffa, chiude il profilo Twitter. Fan in rivolta: «Lasciateci i suoi pensieri»

Il profilo Twitter di Nadia Toffa sarà chiuso. Dopo l’addio alla pagina Facebook, ha annunciato la Fondazione creata per lei, spariranno anche i suoi cinguettii. E i fan protestano: qui abbiamo tutti i suoi ricordi, perché chiuderlo?

La Fondazione Nadia Toffa, presentata ieri a Palazzo Loggia a Brescia, aveva annunciato la decisione: «Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti».



Ma i fan della giornalista si ribellano: non disattivate l’account - chiedono - così da poter sempre rileggere i sui pensieri.



Chiudere il profilo di Nadia è come cancellare una parte di ció che ha lasciato,non lo trovo giusto. — M e k ø. (@meko5454) December 4, 2019

Così ci mancherà il doppio, scrive qualcun altro.

Nadia vive ancora in questi pensieri che aveva scritto .. in tutti coloro che interagivano con lei qui .. i suoi pensieri uguali ai nostri .. quando rileggo i suoi Twitter e’ come se lei stesse ancora fra noi ... se potete non fatelo

». E sono tanti i post di chi non accetta la decisione della famiglia.

La Fondazione Nadia Toffa, voluta dai familiari della “iena”, ha come obiettivo quello di aiutare i malati di cancro, sostenere la ricerca e le persone in difficoltà. Il progetto vuole essere un omaggio alla memoria della giornalista e conduttrice che si è sempre battuta per la giustizia e per i più deboli.

Nadia Toffa, nasce la fondazione in sua memoria

Nadia Toffa, presentata la fondazione. La mamma: «Non mi aspettavo così tanto sostegno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA