Nadia Toffa, la madre su Facebook: «Uscirà il 7 novembre il suo libro “Non fate i bravi”»

«Cari amic di Nadia Toffa, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà Non fate i bravI, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare». È il post su Facebook di Margherita, la mamma dell’inviata e conduttrice delle Iene Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto a soli 40 anni. «Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto» scrive sulla pagina Fb della figlia, aggiungendo che «i proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza».

22:04

