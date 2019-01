Domenica Live, l'accusa di Jessica Mazzoli all'ex compagno Morgan: «Per lui nostra figlia non esiste»

Nuove nuvole all’orizzonte per Morgan. L’ex giudice di X Factor è finito di nuovo nell’occhio del ciclone a causa delle dichiarazioni dell’ex compagna Jessica Mazzoli, da cui ha avuto una bambina sei anni fa. Nel corso di Domenica Live, la ragazza ha dichiarato: «Per Morgan sua figlia non esiste». Jessica Mazzoli, che ha conosciuto l’ex leader dei Blue Vertigo ai tempi di X Factor 5 – a cui ha partecipato come concorrente - ha spiegato a Barbara D’Urso: «Ci siamo separati quando la piccola aveva tre mesi. In tutti questi anni ho cercato di mettermi in contatto con lui. In sei anni – prosegue la cantante - ha visto sua figlia due volte. La prima volta Lara aveva otto mesi. Io L’ho sempre tenuto al corrente sulla vita della bimba, gli mandavo messaggi».

Tuttavia, stando alla versione di Jessica Mazzoli, Morgan si è sempre mostrato disinteressato alla bambina, non ottemperando ai suoi doveri di padre perché «lui ha sempre messo al primo posto la sua vita pubblica».

