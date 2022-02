Striscia la notizia, Silvia Toffanin è la nuova conduttrice: il debutto al fianco di Ezio Greggio

Silvia Toffanin si mette in gioco, cambia ruolo e studio senza mai abbandonare la sua creatura: Verissimo. Da lunedì prossimo, 21 febbraio 2022, dietro al bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ci sarà anche lei, una conduttrice d’eccezione.

Verissimo ospita (da domani) le storie di C'è Posta per Te: ma non ci sarà Alessia Quarto

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE A Verissimo le storie di C'è Posta per Te PERSONE Pier Silvio Berlusconi, diventa nonno a 52 anni TELEVISIONE Christian De Sica e il rapporto con il padre IL RACCONTO Stefania Orlando confessa a Verissimo: «Dopo il GFVip la... PERSONE Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin al mare con i figli...

Silvia Toffanin da lunedì a Striscia la notizia

La padrona di casa di Verissimo ha deciso di prestarsi al gioco, uscire dalla sua confort zone e indossare una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti.

Una ‘settimana di prova’ per lady Berlusconi che in questa stagione si è già messa in gioco, vincendo la sfida degli ascolti, con un doppio appuntamento di Verissimo. Quello consueto del sabato e quello della domenica pomeriggio.

La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e Gerry Scotti.