Sanremo 2019, gag Hunziker-Bisio: «Ho 39 di febbre». Poi è show sulla Lega dell'amore

«Purtroppo Michelle Hunziker non sarà sul palco perché è influenzata». Claudio Bisio annuncia il forfait della svizzera, ma ovviamente è tutto per finta. Bisio la chiama al telefono e il collegamento dura un paio di minuti («Come sono vestita? Con il pigiama di flanella, come vuoi che stia, ho 39 di febbre, ma ci sarò sabato»). Claudio insiste: «Allora ti immagino che scendi dalla scala». E, naturalmente, la showgirl si mostra in splendido abito lungo nero e grigio.

Sanremo, diretta seconda serata: si ride con la Hunziker. Arisa sbaglia e si arrabbia. Sorpresa Pippo Baudo

Claudio Bisio ritrova Michelle Hunziker, 16 anni dopo Zelig, e sul palco dell'Ariston è show: dopo la gag al telefono, lei scende raggiante la scala, bustier nero laminato e gonna ampia e maestosa - per scatenarsi con Bisio in un numero di musica e canto, sul filo della satira politica. Il medley, che spazia da Grease al tango, ha come tema la creazione «di una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore», «una lega dell'amore finanziata coi baci e con i sentimenti», che «come simbolo ha il cuore della mamma» e «lo statuto di una sola riga: gioia, fratellanza, cuore, amore, mamma t'amo e nulla più».



