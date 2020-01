Grande Fratello vip, bacio tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli: «Attenta, non mi ritrovi più»

Bacio tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli: «non fare cazzate che non mi ritrovi più». Licia Nunez ha passato giorni difficili poiché non riesce a capire perchè la sua fidanzata Barbara Eboli l'abbia lasciata.

«L'unica cosa alla quale ho pensato in maniera ossessiva - ha raccontato Licia Nunez durante la settima puntata del Grande Fratello Vip - è stata che ho raccontato ad alcune amiche qua che quando Barbara mi dice ‘Ti amo', io rispondo ‘Idem'. Ho sofferto tanto nella mia vita, l'amore è sempre stato l'elemento centrale. Ho amato più gli altri e meno me stessa. Poi ho incontrato Barbara e lei mi ha insegnato ad amare me per prima. Lei è l'altra metà dell'amore per me». Barbara Eboli, la fidanzata di Licia entra nella Casa per spiegarle i motivi del suo dolore: «Per me è stato difficile dal primo giorno. Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Ma parlarne per tre settimane, ventiquattro ore al giorno, non va bene. Hai parlato del tuo passato, eclissando il tuo presente. Tutto quello che dici ha una risonanza, sai cos'è passato? Che io e te ci siamo imbucate al matrimonio, che tu sei ancora innamorata e che io sono la cog**na di turno. Mi ha fatto male, Licia. Non ho mollato, ho difeso la nostra storia. Ti ho mandato una lettera ma non hai colto. Il giorno dopo stavi ancora parlando di quella persona.Quel tweet l'ho scritto di notte in lacrime. Mi hai fatto passare tre settimane di mer*a di cui l'Italia mi ha massacrata, doveva essere il grande fratello della rinascita di me e di te e invece hai concesso spazio a delle persone assurde. Per tre settimane io non sono esistita. Hai una responsabilità, le tue parole fuori hanno una risonanza per chi ti ama. Fuori ho tenuto botta ma dopo la lettera non ce l'ho fatta. Dopo quel tweet, sono stata al telefono tutta la notte con mia sorella. Se io sono qui non è perchè ti ho lasciato, tu hai bisogno di tornare alla realtà. Fuori la gente è cattiva.Io ti guardo ogni giorno, Licia non fare cazzate che non mi ritrovi più». Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli si abbracciano e si baciano, interviene anche Alfonso Signorini che incita a Licia a non nominare più nè Imma Battaglia nè Eva Grimaldi e di vivere il suo amore. «Non è semplice stare - dice Licia - qui ma tu sei l'altra metà dell'amore».

