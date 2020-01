Barbara Alberti esce dal GF Vip: annullato il televoto

Barbara Alberti fuori (momentaneamente) dal Grande Fratello Vip. Ad annunciare la decisione della scrittrice è proprio la produzione con un messaggio sulla pagina Facebook in cui spiega che l'abbandono della Alberti è momentaneo, dopo l'uscita dalla casa per motivi di salute e, per questo, il televoto è stato sospeso.

Barbara, infatti, era una delle concorrenti in nomination che avrebbe potuto rischiare l'eliminazione. Nella nota si spiega che ad allontanare la Alberti sarebbe "un'indisposizione", ma non vengono rilasciate maggiori informazioni in merito al suo stato di salute. La 76enne avrebbe avuto all'interno della casa un malore improvviso, a seguito del quale è stata portata in ospedale, ma per ora non è ancora tornata.

Nel messaggio su Facebook si spiega: «Il televoto che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati». Qualche giorno fa la Alberti aveva espresso la sua intenzione di volere abbandonare la casa, già prima del malore. Ha confessato che il gioco è molto più duro di quanto avrebbe immaginato e che non stava vivendo bene questa esperienza.

«Avevo dei problemi personali, mi sono dimenticata di tutto venendo qui, ma io non ce la faccio, non lo so giocare questo gioco. È molto più della vita vera e ho incontrato persone meravigliose», aveva spiegato durante la diretta. Quali saranno le sue intenzioni? Ma soprattutto, le sue condizioni di salute?



