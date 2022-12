Masterchef 12, dal 15 dicembre tornano su Sky le sfide per aspiranti chef: le dieci cose da sapere di questa edizione

Torna Masterchef 12, e la sfida per gli aspiranti chef si fa sempre piu' avvincente. Un'edizione all'insegna di piatti e sapori e ospiti sempre più cosmopolita: molti i concorrenti giovani, ma si è alzata l'asticella del talento, a detta dei giudici stellati «vedremo sorprese e noi stessi ci siamo trovati in difficoltà nel decidere» sono gli aspiranti chef che ambiscono ad entrare nella Masterclass di quest'anno di MasterChef Italia che riparte con una nuova stagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW.

Masterchef, le dieci cose da sapere di questa edizione

Questa di Mastechef Italia è la 12° edizione. Dal 15 dicembre su Sky (che lo programma dal 2012). Produzione Endemol Shine Italia

Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. I giudici sono dal 2019 gli stessi tre: Bruno Barbieri

I concorrenti sono 20 equamente divisi fra maschi e femmine.

L'ultima edizione è stata vinta da Tracy Eboigbodin, 28 anni, cameriera di Verona, originaria della Nigeria.

Si abbassa l'età media dei concorrenti: la maggior parte sono ventenni. Quest'anno tornano le esterne, sospese nelle stagioni Covid: a Bassano del Grappa, alla cascata delle Marmore, a Tropea, a Cervinia.

Gli Skill Test, esami a sorpresa, saranno giudicati da un commissario esterno. Tornano le prove Mystery Box, Invention Test, Pressure Test.