Domenica In, Mara Venier cade dalle scale: in diretta con il piede fasciato

Infortunio in casa. Mara Venier va in diretta a Domenica In e spiega il motivo della fasciatura al piede. La conduttrice, qualche minuto prima di iniziare la trasmissione, scrive così sui social: «Ci provo andare in onda ....sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ....penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!».

La foto apparsa sui social è stata commentata subito da centinaia di follower. «In bocca al lupo zia Mara!»; «Non posso che rinnovarti la mia stima per la tua immensa professionalità»; «Forza Mara ... andrà tutto bene... ti voglio bene»; «ohh nooo ma povera. Vai subito se hai battuto la testa tesoro». Questi solo alcuni dei messaggi ricevuti da Mara Venier su Instagram a pochi minuti dall'inizio di Domenica In.



