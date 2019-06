Mara Venier fa una sorpresa a Pierluigi Diaco: «Io e te eravamo qui con Lamberto Sposini»

Momento toccante a "Io e te", la nuova trasmissione di Rai 1 condotta da Pierluigi Diaco a «Io e te». Mara Venier entra a sorpresa e ricorda con il giornalista, Lamberto Sposini: «Io ho frequentato per la prima volta questo studio - dice Diaco - con te e Lamberto, devo a voi tantissimo. E ora sono fiero di riuscire a fare me stesso in tv». La conduttrice ha poi finito per intervistare il padrone di casa: «Ti sono stata sempre vicino. Era arrivato il momento di entrare nelle case delle persone».

​Lamberto Sposini, a 8 anni dal malore ancora nessun accordo sul risarcimento



© RIPRODUZIONE RISERVATA