​Lamberto Sposini, a 8 anni dal malore ancora nessun accordo sul risarcimento

Otto anni. Otto anni fa Lamberto Sposini - era il 29 aprile 2011 - è stato colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale, poco prima di iniziare a condurre con Mara Venier la trasmissione La vita in diretta, dedicata alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Sposini è stato ricoverato presso al Gemelli di Roma e poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione dell'emorragia.

L'11 luglio 2011 ha lasciato il Gemelli ed è stato trasferito nella clinica riabilitativa "Santa Lucia" a Roma, dove è rimasto fino al mese di novembre, quando è stato trasferito in una clinica privata in Svizzera. Intanto il giornalista e la sua famiglia non hanno ancora ricevuto una proposta di risarcimento, nonostante i solleciti dei giudici.



