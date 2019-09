Domenica In, Stefano De Martino commosso da Mara Venier: «Santiago cresce velocemente»

Stefano De Martino torna a Domenica In ospite di Mara Venier. Il ballerino, marito di Belen Rodriguez, nuovamente nel salotto di Rai 1 dove, per l'ennesima volta, ha ribadito il suo amore per la showgirl argentina. «Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato», dice De Martino alla Venier. L'intervista parte dopo una carrellata di immagini delle precedenti ospitate.

«Ho passato un'estate di relax, mare e famiglia. Il resto lo potete immaginare da soli», racconta il ballerino dalla sua poltrona. «Il bambino? Cresce velocemente. Santiago è testardo come la madre», aggiunge. Sul ritorno con Belen, racconta: «Ci siamo ritrovati perché in realtà non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, non tutte le coppie riescono a ritrovarsi. Una cosa per apprezzarla devi perderla prima, io auguro a tutti di non perderla». Guardando le immagini di Santiago De Martino si commuove: «Quando lo guardo io mi sciolgo. Mi ha insegnato tante cose».

La conversazione poi si fa piccante: «Io ho sempre voglia», dice. E Mara Venier non si fa pregare e risponde: «Ma perché non ti ho conosciuto 40 anni fa, uno come te». E sulla possibilità di un secondo figlio: «Io ci sto provando, ci metto del mio».



Poi arriva il videomessaggio della mamma: «Sei stato sempre un figlio speciale, avevi una luce diversa. Tuo nonno sarebbe orgogliosissimo di te». Parole che hanno fatto spuntare qualche lacrima sul suo volto. «Mio nonno mi manca tanto - racconta - ogni tanto passo a casa di mia nonna e quando mi siedo sulla sua sedia lo sento che è là con noi. Era il classico capo famiglia, risolveva qualsiasi problema». «Tornerai a lavorare con Belen? Si vede che lavorate bene insieme», chiede Mara Venier. «Non lo so se mi piacerebbe. Ci vuole l'idea giusta al momento giusto», risponde.