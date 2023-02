Maneskin, componenti, età, vita privata: tutto sulla band che torna per la terza volta a Sanremo

La voce graffiante di Damiano David, Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria. Ormai i loro nomi ci bastano per farci pensare immediatamente a una parola danese diventato il nome di una delle band italiane più amate di sempre: Måneskin.

Maneskin, Selvaggia Lucarelli svela la tensione tra Damiano e Victoria (e c'entra anche Giorgia Soleri)

Maneskin a Sanremo: la carriera della band

Poco più che ventenni, i ragazzi partiti da un garage di Roma ora sono considerati veterani del rock. Gli ultimi tre anni i giovani li hanno passati a girare il mondo con la loro musica e i loro look che ormai sono diventati parte integrante del loro marchio distintivo. Pelle, pailette e torsi nudi. I maneskin riescono sempre a far parlare di loro, sul palco e fuori. Dalla sala prove degli anni del liceo all'apertura del concerto dei Rolling Stones: i Maneskin stanno segnando le pagine dell'attuale storia della musica. Certo i Grammy 2023 non sono andati come speravamo. La serata da record di Beyoncé è stata meno fortunata per i nostri Maneskin che restano a mani vuote. Il gruppo italiano, già soddisfatto per la nomination ottenuta, non ce l'ha fatta a conquistare la statuetta come miglior Nuovo Artista. Il riconoscimento è andato a Samara Joy, una cantante jazz di 23 anni.

Stasera i Maneskin tornano per la terza volta consecutiva al Festival di Sanremo 2023, l'evento da cui è partita la loro incredibile ascesa verso il mercato internazionale. Dopo aver vinto l'edizione del 2021 con il brano 'Zitti e buoni' ed aver trionfato con lo stesso brano all'Eurovision song contest 2021, che li ha fatti conoscere al pubblico internazionale. La band, ormai conosciuta al livello mondiale, ha appena pubblicato l’ultimo album, Rush!.

Tapiro ad Amadeus per il caso Blanco, i dubbi di Striscia la Notizia: «Tutto organizzato? La scenografia sembrava preparata apposta»

La storia della band

La loro pagina Instagram vanta oltre 6 milioni di follower e ogni loro mossa è seguita dalle folle. Ma vediamo chi sono e come si sono conosciuti. Un basso e una chitarra, rispettivamente Victoria De Angelis (22 anni) e Thomas Raggi (22 anni), sono stati i primi suoni del gruppo. Si conoscono da bambini, frequentando le stesse scuole elementari e medie in zona Monteverde vecchio, ed entrambi sono già innamorati della musica. Lui all'epoca studiava ancora musica classica, ma da li a breve passerà alla chitarra elettrica. Lei, che con la baby sitter peruviana ascoltava la musica reggaeton, rimane affascinata da un un pezzo con la chitarra suonata da un ragazzetto in un film danese e comincia così a studiare da autodidatta. Il basso arriva alle medie. In questi anni conosce Damiano David (24 anni) che abitava in zona Bravettta, sarà lui a diventare il frontman della band.

De Angelis e Raggi, stufi di prendere la musica come diletto, nell'agosto del 2015 decidono di iniziare a fare sul serio. Ma è stato Damiano a dare il coraggio giusto ai due per provarci. Quando si presenta la prima volta per diventare il vocalist della neonata band, Victoria e Thomas lo scartano, era troppo pop, ma poi ci ripensano e lo chiamano. Ora le cose si fanno davvero serie. Serve un batterista per completare il poker d'assi. E sarà Ethan Torchio, che rispondendo a un post pubblicato da Victoria su Facebook, l'ultima carta vincente.

Lui è l'unico che viene da tutt'altro giro. Arriva da Colli, in provincia di Frosinone, ha 5 fratelli e 3 sorelle, è riservato ma dall'estitica forte e con un nome straniero. Cominciano così le prove nel garage di via palasciano a Monteverde. poi arrivano i concerti nelle scuole, e poi in strada. Via del Corso è il loro primo palcoscenico. Il nome della band comincia a circolare e per loro arrivano le prime esibizioni nei locali.

Fedez ospita i Cugini di Campagna e chiama Damiano dei Maneskin in diretta: la reazione del cantante

Lo stile e il successo

Talento e stile per i Maneskin hanno sempre camminato a braccetto. Dal mercato di Porta Portese, arrivano i primi look colorati dalle fantasie bizzarre e un po’ rétro dei 4 ragazzi. Nel 2017 arrivano alle audizioni di X factor e trionfano. I Maneskin grazie a X Factor sono diventati la band più chiacchierata. Il 2021 arriva il Festival di Sanremo. Sul palco, con un look completamente rinnovato 8ora sono rock) cantano il brano hard rock Zitti e buoni, trionfando nella serata conclusiva. E da quel momento tutto è cambiato: Eurovision Song Contest 2021, Mtv Europe Music Awards 2021, Tonight Show di Jimmy Fallon, l'apertura del concerto dei Rolling Stones.

Sono giovani e senza paure. Damiano, frontman carismatico, diventa portatore di uno stile all'insegna della diversità, della trasgressione e della libertà assoluta,e con leggerezza e fermezza al Coachella Valley Music and Arts Festival condannerà l'invasione russa criticando Vladimir Putin. Alternando look eleganti a quelli piu' stravanti diventano la band che tutti gli stilisti vorrebbero. ora i Maneskin vestono Gucci. Alessandro Michele è il loro stylist. E anche dopo l'addio al brand di moda, l'amicizia tra lo stilista e i 4 romani non si è intaccata. È stato lui il loro ufficiante al loro matrimonio. Si perchè l'ultima trovata della band è stato un matrimonio (tra di loro) a Roma. Così Damiano, Thomas, Ethan e Victoria si sono ritrovati nella serata di giovedì, 19 gennaio a Palazzo Brancaccio per un matrimonio simbolico, il "matrimonio musicale" targato Spotify. Un altare, quattro panchette. Non mancano fiori, candelabri e due ali di sedie per gli ospiti, separate da un lungo tappeto rosso, tra specchi, stucchi e un imponente lampadario: così i Maneskin hanno scelto di celebrare l'uscita di Rush. Tutti e quattro vestiti di bianco: Thomas e Damiano da sposi, Vittoria ed Ethan da spose, tutti con in mano un bouquet di rose rosse che poi hanno lanciato tra gli invitati, come tradizione vuole.

Ogni loro mossa è sotto l'occhio dei riflettori e loro lo sanno. E anche la loro vita privata non è da meno.

Maneskin, delusione ai Grammy Awards: restano a mani vuote. Beyoncé supera record di premi di tutti i tempi: 32 statuette

Damiano David: età, fidanzata, Instagram

Il cantante è nato a Roma l'8 gennaio del 1999. Ora Damiano ha 24 anni. E' fidanzato con la modella, influencer e divulgatrice Giorgia Soleri da oltre nove anni, ma solo da 2 si mostrano sui social insieme. I due convivono a Roma e hanno diversi gatti. L’ultimo arrivato è Ziggy Stardust, un gattino ipovedente maltrattato e curato dall’Oasi felina di Pianoro. La mamma del cantante si chiama Rosa Scognamiglio mentre il padre è Daniele David, e entrambi sono assistenti di volo. Damiano ha un fratello maggior che si chiama Jacopo. Damiano ha su instagram oltre 5 milioni di follower.

Maneskin, salgono in vetta alle classifiche mondiali: "Rush!" primo in sette paesi

Victoria De Angelis: età, fidanzata, Instagram

Victoria De Angelis è la bassista, di origini danesi, del noto gruppo musicale Måneskin. Nata a Roma il 28 aprile del 2000, Victoria dei Maneskin ha conquistato notorietà grazie alla vittoria, insieme al gruppo, di X Factor 11, e al suo look trasgressivo e particolare. Dal canto suo, Vic, dotata di un fascino irresistibilmente ribelle, ma allo stesso tempo di una femminilità destabilizzante è amatissima dal pubblico giovane. Grande appassionata di moda, ha un’anima hippie chic ed è la principale “curatrice” del look del gruppo. Victoria spicca per il suo stile indie glam insieme agli altri membri della band, Damiano su tutti. Il suo profilo Instagram, che sfida piu' e piu' volte con foto di nudo, vanta oltre 3 milioni di follower. E' una donna libera. Victoria si è sempre dichiarata bisessuale: ha avuto relazioni sia con ragazzi che con ragazze. Victoria ha anche dichiarato che, a 18 anni ha avuto una relazione con un ragazzo di 34 anni, un personaggio conosciuto del quale non ha voluto fare il nome. Nell’agosto 2021 Victoria de Angelis è stata fotografata dal giornale Diva e Donna in compagnia di una ragazza prima in motorino e poi mentre si scambiano un bacio. Con la notorietà conquistata si sono insinuate delle voci su una presunta storia tra Victoria e Damiano. I due hanno smentito in più occasioni di avere una relazione. Lei e Damiano si definiscono “il King e la Queen” del gruppo, ma, a dispetto dei rumors, non sono fidanzati: si definisco semplicemente l’uno il miglior amico dell’altra. Ma secondo il gossip ora il legame tra i due potrebbe essersi spezzato a causa della gelosia di Giorgia Soleri, sarà vero?

Thomas raggi: età, fidanzata, Instagram

Thomas Raggi. Il chitarrista dei Maneskin nasce il 18 gennaio 2001 a Roma. Caschetto biodo e molto riservato. Il chitarrista della band ha su Instagram un profilo con oltre 1 milione di follower. Le fan dovranno rassegnarsi perché Thomas ha una bellissima fidanzata. Si chiama Lavina Albrizio. Mora, occhi celesti, Lavinia è una ragazza di Bologna classe 1999. Il prossimo 30 marzo compie 24 anni, due in più del chitarrista romano, al quale sarebbe legata da almeno due anni.

Ethan Torchio: età, fidanzata, Instagram

Ethan Torchio nasce a Roma l’8 ottobre del 2000. Suo padre è un regista e ha ben 8 fratelli, nati da tre madri diverse. Cresce tra i set cinematografici e studia musica fin da bambino. Laura Alfonsa Castelli è la fidanzata del batterista dei Maneskin. Della bionda ventenne si conosce davvero poco, fa trapelare pochissimo in merito alla sua vita privata e anche sulla sua occupazione lavorativa. Sembra, comunque, che Laura sia laureata in Sociologia e che lavori a Berlino.