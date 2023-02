Sabato 4 Febbraio 2023, 19:01

“Il maggior gruppo rock emerso negli ultimi anni”. Così Variety ha definito in apertura del proprio sito, i Maneskin, in corsa verso i Grammy. «A un certo punto è cambiata la narrativa», ha detto Damiano David alla “bibbia” dello spettacolo che ha intervistato il gruppo a gennaio. «Il “perché non possiamo essere famosi”, è diventato “perché no?”».

Maneskin, il boom

Dopo il live con il brano Baby Said dall’album 'Rush!' al Late Show con James Corden, dunque, la band ha riacceso i riflettori su di sé grazie a Variety che ha ripercorso la storia del gruppo, dai tempi della scuola a Monteverde Vecchio alla collaborazione con Max Martin, da Eurovision 2021 ai festival di Coachella, Lollapalooza e Rio fino alla nomination come 'best new artist'. Una vera sorpresa, secondo Variety: «La parte più inconsueta è che vengono dall'Italia, che non è particolarmente famosa come incubatore di talenti rock internazionali».

A puntare i riflettori sui Maneskin, recentemente è stato anche il New York Times, ch ha voluto sottolineare il particolare senso della moda del gruppo, complice ovviamente l'ex stilista di Gucci Alessandro Michele.

Per la Cbs, che li ha intervistati a Los Angeles dove sono arrivati in vista dei premi, i Maneskin hanno fatto «un improbabile viaggio verso il successo globale». Piacciono ai giovani - ben sei le ore in fila davanti alla Nbc a New York per un loro autografo - e anche alle loro mamme.

I Grammy di domenica notte, dunque, potrebbero essere la conferma di un’incoronazione che, a livello di pubblico pare ormai essere avvenuta. Gli allibratori di Gold Derby che seguono i premi dello spettacolo danno la band al secondo posto dopo Anitta. «Ma la nomination è già una gran cosa. Abbiamo avuto un anno incredibile e noi lo sapevamo. Con la candidatura ora lo sa tutto il mondo», ha detto Damiano a nome della band. E il 9 febbraio saranno al festival di Sanremo per la terza volta consecutiva dopo aver vinto nel 2001 con Zitti e buoni.