Laura Casabassa, la madre di Cristina e Benedetta Parodi ospite oggi a Verissimo: dalla carriera alla vita privata, chi è

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Laura Casabassa, la madre di Cristina e Benedetta Parodi. In studio insieme alle due figlie, la donna sarà protagonista di una splendida intervista di famiglia.

Laura Casabassa, chi è

Una vita lontana dai riflettori quella di Laura Casabassa, madre di Cristina, Benedetta e Roberto Parodi.

Contrariamente ai tre figli, la donna ha infatti mantenuto un profilo più riservato, laureandosi in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova e intraprendendo poi la carriera di insegnante di lettere presso il Liceo Scientifico Statale di Vimercate. Attualmente in pensione, Laura Casabassa ha fin da subito trasmesso l'amore per la letteratura ai tre figli, che hanno seguito tutti la sua strada, avvicinandosi al mondo del giornalismo e della scrittura. Sposata con l'ingegnere e dirigente della Pirelli Pietro Parodi - scomparso nel 2012 -, dopo il pensionamento ha abbracciato il mondo del Reiki (pratica spirituale usata come forma terapeutica per il trattamento di malanni fisici e mentali), diventando maestra e organizzando seminari, incontri e stage.

I figli

Dal matrimonio con Pietro Parodi sono nati i tre figli di Laura Casabassa: Roberto, scrittore e giornalista, nato nel 1963, Cristina , anche lei giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, nata nel 1964, e Benedetta, nata nel 1972, giornalista, conduttrice e scrittrice, famosa soprattutto per i suoi programmi di cucina.