Luke Perry, chi è la star di Beverly Hills 90210 che fece innamoarre una generazione di ragazzine

Chi è cresciuto negli anni '90 sa che a quei tempi c'erano solo due scelte: Dylan o Brendon. Il ribelle dal tenero sguardo o il bravo ragazzo che piaceva a mamme e figlie. Beverly Hills 90210 era il Telefilm con la T maiuscola e ha segnato una generazione. Luke Perry, l'indimenticato Dylan Mckay, l'attore che nei giorni scorsi è stato colpito da un ictus devastante, ne è stato protagonista indiscusso.

Luke Perry, ictus devastante. Le parole di Steve di Beverly Hills 90210



La sua love story tra la snob biondina Kelly Logan e la mora Brenda Walsh creò vere e proprie fazioni di ragazzine adoranti che sognavano una storia d'amore con lui. E la fiction si intrecciò poi con la realtà, si parlò di una storia d'amore tra l'attore e Jenny Garth che interpretava appunto Kelly. Divorziato da Rachel Sharp, Luke ha due figli, Jack nato nel 1997 e Sophie del 2000.

Luke Perry ricoverato, la foto di Shannen Doherty commuove tutti: il tenero abbraccio di Brenda e Dylan

Luke Perry, 52 anni, viene ricordato soprattutto per quella partecipazione: girò quasi tutte le stagioni di Beverly Hills 90210 dal 1990 al 1995 ininterrottamente; poi dal 1998 al 2000. E la notizia dell'ictus, tragico scherzo del destino, capita proprio negli stessi giorni in cui viene annunciato il ritorno di Beverly Hills 90210 con tutto il cast originale tranne Shannen Doherty (Brenda Walsh) che sta combattendo contro un cancro e Luke Perry (Dylan McKay), che era impegnato nella serie Riverdale.



Ma la sua carriera televisiva va oltre. Perry è apparso in varie pellicole, come Buffy - L'Ammazza Vampiri, Il quinto elemento, diretto da Luc Besson, ed anche nell'italiano Vacanze di Natale '95, con Massimo Boldi e Christian De Sica. È apparso nelle serie tv Oz, Le cose che amo di te e Will & Grace ed è stato protagonista della serie tv Jeremiah.

Sotto forma di disegno animato è comparso più volte anche ne I Simpson come telespalla di Krusty il clown, del quale è il fratello. Un'altra apparizione nel mondo dei cartoni animati risale al 2002, quando ha dato la voce a se stesso nella serie "I Griffin" nell'episodio 19 della seconda stagione, dal titolo "Prima pagina". È apparso anche nel cartone della Hanna-Barbera "Johnny Bravo".

Nel 2009 ha partecipato come attore nel video del singolo natalizio dei The Killers, Happy Birthday Guadalupe. Nel 2011 torna a collaborare con un altro protagonista di "Beverly Hills 90210", Jason Priestley, che lo ha diretto nel film tv western Good night for justice, dove Perry interpreta un giudice.

Nel 2014 è protagonista con Nicholas Galitzine del film inglese The Beat Beneath My Feet nel quale interpreta Steve un chitarrista rock in crisi. Il film diretto da John Williams è stato presentato in concorso in Italia alla 45ª edizione del Giffoni Film Festival. Da settembre 2016 è impegnato nella serie Riverdale, l'episodio pilota è andato in onda a gennaio 2017.



