David Gail, morto l'attore di Beverly Hills 90210: aveva 58 anni. Era il fidanzato di Brenda Walsh. L'annuncio della sorella: «Eri la mia spalla»

celebre per il suo ruolo in ' Beverly Hills 90210 '. L'attore è scomparso a 58 anni. La sorella di Gail, Katie Colmenares, ha condiviso la notizia del suo decesso su Instagram. «C'è stato a malapena un giorno nella mia vita in cui non sei stato con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque mi volesse», ha scritto, accanto a una foto di loro due abbracciati. Non sono state fornite cause di morte o ulteriori dettagli.