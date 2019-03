Lorella Cuccarini e la gaffe sulle elezioni, il commento (al veleno) della nemica Heather Parisi

Heather Parisi non ha aspettato un attimo. Lorella Cuccarini diventa protagonista di una gaf ospite in studio a Otto e Mezzo, il programma de La 7, è la storica nemica torna a criticare la "più amata dagli italian". «E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina 'Maître à penserè. In verità sempre più 'Maîtrè e sempre meno 'penserè. H* #heatherparisi #laqualunque #ottoemezzo», scrive la Parisi sul suo profilo twitter (con una 'è di troppo su 'penser').



Ricordando le elezioni del 4 marzo 2018 la Cuccarini aveva dichiarato: «Penso anche che sia importante ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano delle elezioni che noi non facevamo da diversi anni... Noi non votavamo per le politiche da quanto, 10 anni? 9 anni?». E l'imbarazzo era calato in studio tra i giornalisti.

Già a gennaio scorso, dopo un'intervista in cui Lorella Cuccarini aveva lodato il governo in tema di immigrazione, la 'nemica amatissimà (come recitava il titolo di un programma Rai che le vide insieme nel 2016 e che in realtà fu ulteriore occasione di scontro tra le due) non aveva perso l'occasione di criticarla e, sempre su twitter, aveva scritto: «Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste».

Ultimo aggiornamento: 11:00

