Lorella Cuccarini a Otto e Mezzo: «Non votavamo da 10 anni». Gelo in studio

«Non votavamo davvero per le elezioni politiche da quanto? Dieci anni?». Imbarazzo in studio per Lorella Cuccarini che ospite a «Otto e Mezzo»su La7 parla delle elezioni politiche e commenta: «Penso che sia importante ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano elezioni che non facevamo da diversi anni. Forse 10 anni...» dice la conduttrice gelando i giornalisti Chiara Geloni, Paolo Mieli e Massimo Giannini che ribattono, «Per le politiche si vota ogni cinque anni». «Ne sono sembrati undici...», continunao cercando di porre rimedio alla gaffe. La showgirl poi continua a proporre la propria tesi e dice: «Ma gli ultimi sono stati solo rimpasti...».

Ultimo aggiornamento: 08:30

