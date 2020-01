Lorella Cuccarini, incidente per la figlia Chiara alla partita della Roma Calcio femminile

Lorella Cuccarini, incidente sul campo da calcio per la figlia Chiara alla partita della Roma. Un grande spavento per Lorella Cuccarini: la conduttrice de “La vita in diretta”, programma che sta registrando buoni ascolti, ha accomagnato la figlia a una partita di calcio ma durante un’azione di gioco purtroppo qualcosa è andato storto. La conduttrice è stata fotografata da “Nuovo” mentre accompagna la figlia Chiara, nata dal suo matrimonio con Fabio Testi, che indossa la maglia della Roma Calcio Femminile, a una match sul campo verde. Lorella è sugli spalti assieme all’altra figlia, Sara, a fare il tifo ma all’improvviso la sua espressione sul volto cambia e dalla gioia si passa alla paura.

Chiara infatti ha avuto un infortunio durante le fasi di gioco ed è caduta a terra, immediatamente soccorsa dagli specialisti in campo mentre è in preda alla sofferenza. Dopo lo spavento tutto sembra tornato per il meglio e Lorella per “scaricarsi” protesta un po’ dalla tribuna.





