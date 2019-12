La Vita in Diretta, Cuccarini-Falchi in tv con le sciarpe di Roma e Lazio. Anna: «Scudetto? Non lo nomino»

Anna Falchi e Lorella Cuccarini a “La Vita in Diretta” nelle vesti di tifose. La Falchi con la sciarpa della Lazio, la Cuccarini con la sciarpa della Roma. «Scommetto che anche tu sabato un pochino hai goduto», esordisce la Falchi. E l'altra: «La partita (Lazio-Juve) è stata pazzesca, ma con questi colori giallorossi mi sento meglio».

E ancora la Falchi: «Sparo gli ultimi colpi sui social, ma lo faccio in modo ironico. Ma non apprezzano solo i tifosi laziali, mettiamo d’accordo tutti. Scudetto? Neanche nomino questa parola, sono molto scaramantica. Non ci voglio pensare, va bene come sta andando». Ironica infine la Cuccarini: «Se vedo la bandiera della Lazio mi viene una specie di orticaria...».



