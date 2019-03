Live - Non è la D'Urso, a Iva Zanicchi scappa la parolaccia e Carla Fracci rischia la caduta

Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 00:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ospiti della prima puntata disono, per la prima volta in tv con i loro figli Jasmine e Albano Jr.la prima puntata del programma condotto da. Tra le sorpreseDurante il programmagli ospiti interagiscono con delle persone speciali della loro vita. Questa sera le 5 persone speciali persono state:Iva Zanicchi parlando della carriera di ballerina di Loredana ha detto una: «La Lecciso, con quel c**lo, può fare quello che vuole», breve imbarazzo in studio smorzato dall'ironia di Maglioglio. E a proposito delle doti da ballerina della Lecciso è intervenutaa causa di uno scalino. Paura per il pubblico in studio e quello casa. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma sui social nonostante #facebookdown il video è diventato virale.