Massimo Cannoletta campione all'Eredità per la 22esima volta ma cade alla Ghigliottina

Il campione in carica de L’Eredità continua a battere ogni record, anche nella puntata di questa sera, condotta sempre da Flavio Insinna, arrivando per la decima volta di fila a giocarsi il montepremi in palio alla ghigliottina. Quarantasei anni, leccese, laureato in Scienze Politiche e divulgatore storico artistico, Massimo Cannoletta ha dato prova di sé anche durante i diversi round del game show serale di Rai Uno, regalando inoltre una perla a inizio puntata: «Non studio per sapere di più, ma per ignorare di meno. Vorrei seguire sempre l'insegnamento di Juana Inés de la Cruz, una donna straordinaria, vissuta circa quattrocento anni fa, e che per studiare si fece suora».

Durante la puntata Cannoletta ha sbagliato il primo tentativo per indentificare la parola misteriosa, Diamoron, scegliendo l'opzione "antico telefono" e succesivamente "simbolo su pentagramma", per poi trovare la giusta definizione al terzo tentativo: "Sciroppo", che ha portato il campione direttmente al Triello. Triello dominato anche questa sera da Cannoletta, che ha inanellato una serie di risposte corrette, sbagliando però quella relativa alla religione. Quando non è la cultura a farlo andare avanti è un pizzico di fortuna, infatti la palla è tornata a lui dopo l'errore delle due concorrenti, che non sono poi più rientrate in gioco grazie a Cannoletta, che ha saputo destreggiarsi con abilità tra i vari argomenti, compreso il percorso verso la Ghigliottina.

L'Eredità, la domanda "equivoca" imbarazza la concorrente di Flavio Insinna. «È una bestemmia?»

190.000 euro il montepremi da difendere, che Cannoletta ha però ridotto a quota 47.500 euro, scegliendo per due volte le parole sbagliate. "Atto, Peter, Corte, Ottenere, Inverno" gli indizi che hanno portato il campione a scrivere "Titolo", ma la parola esatta era "Clemenza".

Niente di fatto per questa volta, ma Cannoletta tornerà domani dopo 22 puntate all’attivo dallo scorso 3 novembre. Non è la prima volta però del campione all’Eredità, aveva già partecipato nel 2005, con scarso successo. Molto attivo sui social Cannoletta è un appassionato di Twitter ma ha anche un profilo Instagram e un canale Youtube.

