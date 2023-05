Le ragazze, stasera in tv il programma di Francesca Fialdini: Cristina Comencini e Mabel Bocchi le ospiti

Le Ragazze torna stasera in tv, lunedì 8 maggio, su Rai 3 alle 23.15. Quarto appuntamento del programma condotto da Francesca Fialdini che racconta le donne. Nuove storie raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro esistenza. Sullo sfondo la storia del nostro Paese, i grandi cambiamenti sociali e di costume, le mode e la musica, colonna sonora dei giovani, dagli anni ‘40 a oggi. Nella puntata di stasera ci raccontano gli anni ‘70: Cristina Comencini, regista e scrittrice, e Mabel Bocchi ex campionessa di basket.

Le ragazze, le ospiti di stasera: chi è Cristina Comencini

Cristina Comencini è figlia d’arte e racconta la vita quotidiana di una famiglia straordinaria, composta dal padre Luigi, grande regista, dalla madre Giulia, guida autoritaria e dolce allo stesso tempo e da quattro figlie femmine: Paola, Cristina, Eleonora e Francesca. Cristina diventa madre giovanissima, a 17 anni, nella prima vacanza con il ragazzo autorizzata dai genitori. La maternità è per lei un’esperienza fondamentale (“la base del mio lavoro”) che non ostacolerà mai la sua carriera ma da cui trarrà invece nutrimento. Due matrimoni finiti, 3 figli e un nuovo amore, più maturo e felice. Regista di cinema e teatro, ma anche scrittrice e sceneggiatrice è da sempre impegnata nella lotta per i diritti delle donne.

Mabel Bocchi chi è

Mabel Bocchi, soprannominata la “Divina”, è stata la più grande cestista italiana. Figlia di un’argentina e di un italiano, nasce a Parma, dove i genitori si stabiliscono dopo il matrimonio in Argentina e la tragedia di aver perso la prima figlia, ammalatasi di encefalite sul transatlantico che li riportava in Italia. Mabel era una bambina che amava i giochi maschili. La madre, severa insegnante di matematica, le fa studiare danza classica, ma la sua altezza le impedisce di proseguire; le impone anche lo studio del pianoforte a cui Mabel predilige chitarra e batteria. Nel 1967, quando Mabel ha 14 anni e ormai è alta 1,86, la famiglia si trasferisce ad Avellino per il lavoro del padre e lì inizia a giocare a basket, grazie alle sollecitazioni della nuova compagna di banco che giocava nella Partenio Avellino Basket. Viene notata dalla Nazionale e acquistata dalla GEAS di Sesto San Giovanni, che sarà la squadra di Mabel fino al 1978. Negli anni ‘70, è stata una delle prime atlete che si è esposta per combattere la lunga e ancora oggi attuale battaglia per rivendicare i diritti delle sportive, anche a costo di pesanti squalifiche. Dopo il ritiro a 28 anni a causa dei tanti infortuni, conduce per diverse stagioni la rubrica relativa al Basket de La Domenica Sportiva. In seguito è diventata collaboratrice per la Gazzetta dello Sport e per il Corriere della Sera.

"Le Ragazze" è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. Regia: Riccardo Mastropietro e Jovica Nonkovic. Il produttore esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli. Delegato Rai: Giulia Lanza.