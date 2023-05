Stefania Pittaluga all'Isola? Chi è la moglie di Marco Mazzoli che sbarca (a sorpresa) in Honduras: età, carriera, l'amore con lo speaker e Instagram

Stefania Pittaluga a sorpresa in Honduras. Stasera in tv una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2023 è pronta a regalare emozioni ai telespettatori. Dalle anticipazioni che circolano in rete, si dice che la moglie di Marco Mazzoli è pronta ad arrivare sull'isola per far "firmare" la promessa di matrimonio che il marito le ha lanciato la scorsa settimana. Lunedì infatti lo speaker ha parlato della moglie e di quelle nozze fatte in fretta (e con pochi soldi) a Miami con Stefania. Lei però ha sempre sognato una festa in pompa magna, così Marco ha dichiarato che una volta terminata l'esperienza del reality condotto da Ilary Blasi regalerà un matrimonio (quasi) royal alla (già) moglie. Ma vediamo insieme chi è Stefania Pittaluga.