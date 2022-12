Le Mans '66 - La grande sfida, stasera in tv su Rai 1 la rivalità tra Ford e Ferrari: cast, trama e curiosità del film con Matt Damon e Christian Bale

Stasera in tv, lunedì 19 dicembre, andrà in onda su Rai 1 alle 21.25 Le Mans '66 - La Grande Sfida il film di James Mangold con due giganti di Hollywood. Basato su una storia vera il film racconta del designer di automobili Carroll Shelby e del pilota Ken Miles che nel 1966 sfidarono le macchine da corsa di Enzo Ferrari a Le Mans. Ford vs Ferrari.

Le Mans '66, stasera in tv: il cast

Le Mans '66 - La Grande Sfida, il cast: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas, JJ Feild, Tracy Letts, Ray McKinnon, Marisa Petroro.

La trama

La trama - Nel 1966 l'ingegnere americano Carroll Shelby e il pilota britannico Ken Miles vengono ingaggiati dalla Ford per produrre un'auto che sia in grado di competere con i rivali della Ferrari, da sempre vincitori della competizione. Miles, alla guida del mezzo, ottiene tempi record, ma per via del suo carattere difficile è mal visto dai pezzi grossi della compagnia. Velocità, intelligenza, pericolo: il film ha vinto due premi Oscar, per il montaggio e il montaggio sonoro.

Curiosità

Le Mans '66 - La Grande Sfida, curiosità. Il film portò a casa due premi Oscar nel 2020: miglior montaggio e miglior sonoro e due candidature nelle categorie Miglior montaggio sonoro e Miglior film. Christian Bale seguì un corso di addestramento con lo stuntman Robert Nagle, al fine di prepararsi al meglio alle riprese che furono effettuate in California meridionale, a Le Mans in Francia e in Georgia. Bale guida una Shelby Cobra e varie Ford GT40.