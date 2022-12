Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle Hunziker è stata il mio grande amore». Poi si commuove per la figlia incinta

Una puntata speciale quella di oggi di Domenica In dedicata a Eros Ramazzotti. «Sono emozionata di averti qua, non mi pare vero. Sei sempre impegnato» un'esordio frizzante quello di Mara Venier a cui il cantautore romano ha replicato con una simpatica precisazione «Con le donne no, sono single».

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? «Sì, ma lui impone dei limiti alla conduttrice»: ecco cosa le sarebbe “vietato”

Eros Ramazzotti, la confessione su Michelle Hunziker a Domenica In

È iniziata così un'intervista a cuore aperto in cui Eros ha parlato dei suoi sentimenti piu' profondi. Prima il matrimonio finito con Michelle Hunziker da cui ha avuto la prima figlia Aurora e poi la fine anche con Marica Pellegrinelli, madre degli altri due bambini Raffaela Maria e Gabrio Tullio: «Trovare l'amore non è facile, ho quello per i miei figli» . ma ha il cuore aperto Eros. «Se si incontra l'anima gemella non si sa, sicuramente sono aperto sempre all'amore». E il racconto torna a quella sua canzone Più bella cosa, brano dedicato a Michelle Hunziker. «L'avevo già fatta poi ho conosciuto per lei e gliel'ho dedicata», si sbottona ora sulla storia con la sua ex moglie: «Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia... Non può non essere così». E il loro amore, con tanto di matrimonio da favola al castello di Bracciano ha fatto sognare tutti. Mara venier non può che dargli ragione. E Eros rincara la dose: «Quando due si lasciano non significa farsi la guerra, è giusto ricordarsi e darsi l'imput di affetto ogni giorno», e il riferimento è sicuramente anche a Marica Pellegrinelli, inclusa nel filmato sulla sua vita privata mandato in onda.

Aurora Ramazzotti, incinta di 6 mesi, visita la clinica svizzera dove partorirà: lì nacque lei e anche mamma Michelle

La commozione per la figlia incinta

Il capitolo Aurora Ramazzotti ha poi commosso il cantautore: «Mi renderà nonno e sono immensamente felice. L'amore tra Aurora e Goffredo Cerza è bello, profondo, forte e vero. Loro sono un esempio da seguire per me». Poi, continua: «Auri è pronta per diventare mamma, ha sempre fatto tutto da sola, è una forza della natura».