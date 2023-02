Sanremo 2023, Ornella Vanoni superospite della serata finale: l'annuncio di Amadeus al Tg1

Sanremo 2023, Ornella Vanoni superospite della serata finale della kermesse, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 20. Amadeus durante il collegamento ha, peraltro, speso parole di ringraziamento e affetto per Fiorello, per la sua grande generosità nel voler realizzare per quattro serate, dal martedì al venerdì, un' edizione «super speciale» di Viva Rai2! su Rai 1, sempre in diretta da Via Asiago a Roma, in onda subito dopo la diretta dal teatro Ariston.

